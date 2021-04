Menti nuove per le fabbriche

di Alberto Mattiacci

Nonostante lo scossone Covid, l'Italia è tuttora la settima manifattura al mondo (davanti a Francia e Uk, per intenderci). Il grosso delle nostre fabbriche è collocato nel Nuovo Triangolo Industriale (Milano-Bologna-Treviso): è un'area che, da sola, vale quanto tutta la Danimarca.



Grazie anche ai distretti industriali l'Italia ospita fabbriche un po' ovunque - in particolare al centro-nord - segno di una cultura economica fortemente intrisa di industria e artigianato. Questa importante branca della nostra economia s'interroga sul proprio futuro: fra cinque-dieci anni, l'Italia sarà ancora un paese industriale così rilevante? È probabile di sì. Ma sarà una manifattura differente, che combinerà fra loro più elementi: 1 l'adozione di tecnologie intelligenti, dalla fabbrica fino al cliente; 2 la creazione e il perfezionamento di nuovi materiali, in grado di offrire prestazioni d'uso ai limiti delle leggi della fisica; 3 il perfezionamento della robotica; 4 l'innovazione di processo, sostenuta da strumenti capaci di realizzare prototipi disegnati a computer; 5 la crescita dei servizi internet-based di supporto; 6 la possibilità di generare innovazione su base collaborativa (crowdsourcing).

Cambiano le fabbriche ma il lavoro di fabbrica? Sarà sempre più progettuale; capace di dialogare con macchine e software (è ciò che si dice knowledge intensive). Nuove menti per nuove fabbriche, insomma.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Alberto Mattiacci. Romano, sposato e padre di due figli. Maturità classica, laurea con lode in Economia e Commercio in Sapienza, PhD, è professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Sapienza e in Luiss Business School. Studia la società e l’economia, con particolare attenzione ai cambiamenti e all’innovazione. www.alberto mattiacci.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA