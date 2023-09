Fernando Botero, morto l'artista colombiano: aveva 91 anni. Si è spento in Italia, era ricoverato in Versilia

di Redazione web

È morto oggi all'età di 91 anni il celebre scultore colombiano Fernando Botero, universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere.

La notizia viene confermata dal quotidiano colombiano 'El Tiempo', che definisce Botero come «l'artista colombiano più grande di tutti i tempi».

Ricoverato in Versilia

Il decesso dello scultore nato a Medellin era stato annunciato in un primo momento dall'emittente «W Radio». Si è spento in Italia, in una clinica di Pietrasanta, la cittadina della Versilia dove trascorreva molto tempo. Il quotidiano parla di una possibile polmonite come causa del decesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:31

