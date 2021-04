Pfizer, non solo vaccini: un farmaco per curare il Covid in arrivo entro la fine dell'anno

Pfizer, non solo vaccini. La casa farmaceutica statunitense, infatti, ha già dato il via alla sperimentazione di un farmaco in grado di curare il Covid. Se i trial clinici dovessero procedere senza intoppi, il nuovo farmaco, da assumere per via orale, potrebbe essere disponibile già entro la fine dell'anno.

Se i vaccini servono a non contrarre l'infezione o quantomeno a non sviluppare la malattia causata dal SARS-CoV-2, Pfizer ha investito nella ricerca e nello sviluppo di un farmaco in grado di lenire gli effetti del Covid in chi, non protetto, si è contagiato. Il farmaco PF-07321332, che può essere assunto per via orale (sarà realizzato in pasticche), impedisce al virus di replicarsi nelle cellule umane evitando così un peggioramento del decorso clinico nei pazienti.

La sperimentazione del farmaco Pfizer contro il Covid è già in fase avanzata: le prove cliniche dovrebbero durare al massimo altri sei mesi, poi se tutto andrà come previsto le pasticche potranno essere messe in commercio entro la fine di quest'anno. Secondo l'azienda statunitense che ha realizzato il vaccino anti-Covid insieme a BioNTech, il farmaco è un potente inibitore non solo contro il SARS-CoV-2, ma anche su altri coronavirus come quelli dell'influenza stagionale.

Il meccanismo su cui è basato il farmaco Pfizer contro il Covid è simile a quello dei trattamenti che si usano per i pazienti con l'Hiv. Mikael Dolsten, direttore scientifico dell'azienda farmaceutica, aveva già spiegato poco più di un mese fa: «Stiamo sviluppando una terapia orale che potrà essere prescritta una volta accertata l'infezione, anche prima dello sviluppo dei sintomi nei pazienti».

Alla fase 1 della sperimentazione clinica, ancora in corso ma destinata a concludersi il 25 maggio, hanno partecipato 60 persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni. L'attuale fase dei trial clinici hanno come scopo l'osservazione della reazione dell'organismo ad un aumento delle dosi ma anche a scongiurare effetti collaterali in seguito all'assunzione del farmaco Pfizer contro il Covid.

