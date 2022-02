Il segreto di lunga vita? Un bicchiere di vino rosso. Parola di Julia che ha spento 108 candeline

Dopo aver superato l'influenza spagnola, ha combattuto una guerra mondiale e il Covid. E a 108 anni appena compiuti è certa che il segreto della sua lunga vita sia bere un bicchiere di vino rosso al giorno. Avrà perciò festeggiato con un brindisi il suo compleanno Julia Iverson nata in Danimarca nel 1914 e ora ospite nella casa di cura Brampton Lodge a Warrington, nel Cheshire in Inghilterra. La struttura ha organizzato insieme alla famiglia una festa speciale per Julia con fiori, palloncini e naturalmente una torta. La signora Iverson ha prestato servizio in Kenya nel corpo navale reale femminile durante la seconda guerra mondiale e ha avuto tre figlie e cinque nipoti. La donna, riporta la Bbc, è risultata positiva al Covid due volte, sempre con sintomi lievi e ha anche vissuto l'influenza spagnola del 1918 e altri focolai negli anni '50 e '60.

La direttrice della casa di cura Debbie Davidson ha pubblicato un post del party per i 108 anni di Julia Iverson su Facebook e ha raccontato che l'ultracentenaria adora i biglietti di compleanno della regina che inoltre ammira per lo stile dell'abbigliamento. Per il personale del Brompton Lodge la bisnonna è una «persona adorabile e gentile» che sa sempre se il suo bicchiere di vino rosso è stato annacquato. «Una grande mamma solidale e ottimista a cui piaceva cantare. Parla ancora molto e decide quale argomento affrontare durante le conversazioni» ha raccontato la figlia Roselyn Barclay come riporta l'Evening Standard.

