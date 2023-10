«Dormire meno di 5 ore aumenta il rischio di depressione». Ecco cosa fare

di Redazione Web

Dormire meno di cinque ore per notte può aumentare il rischio di sviluppare sintomi legati alla depressione, secondo la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Translational Psychiatry. Il collegamento tra un numero limitato di ore di sonno e la salute mentale non è certo una novità, ma fino alla pubblicazione di questo studio non era chiaro quali fossero le problematiche ad affiorare per prime e in particolare i sintomi che possono presentarsi, secondo quanto riportato da The Guardian.

Mamma uccide la figlia di 2 mesi «stritolandola» tra le braccia. L'amica: «Aveva chiesto aiuto, diceva di essere molto stanca»

Randi Ingerman: «Soffro di depressione e crisi epilettiche, a 55 anni ho ritrovato l'amore». Lui ha 16 anni in meno

Cosa dice la ricerca e il consiglio da seguire

La Dottoressa Odessa Hamilton, autrice della ricerca, dichiara: «È un po' come la questione dell'uovo e della gallina: da una parte c'è la depressione e dall'altra il dormire poco.

I ricercatori hanno analizzato i dati genetici e dello stato di salute di oltre 7mila persone. Sia la depressione che le ore di sonno sono in parte ereditati geneticamente. Le ricerche suggeriscono che la depressione è ereditata nel 35% dei casi, mentre le differenze genetiche sono responsabili per il 40% delle variazioni nella durata del sonno.

I soggetti e le loro condizioni sono state tenute sotto controllo per un certo periodo di tempo, e gli scienziati hanno potuto così scoprire che le persone geneticamente predisposte a dormire meno di 5 ore per notte avevano probabilità più alte di sviluppare sintomi legati alla depressione in un lasso di tempo che va tra i 4 e i 12 anni. Al contrario, persone geneticamente predisposte alla depressione non sono a rischio di soffrire per problemi relativi al sonno.

I partecipanti allo studio che dormivano cinque ore o meno avevano due volte e mezza la possibilità di sviluppare la depressione, mentre chi già soffriva per sintomi depressivi aveva un terzo di probabilità di avere problemi col sonno. I risultati potrebbero non essere ben accolti da chi soffre già di disturbi del sonno, tuttavia l'autrice ha dichiarato: «Il mio consiglio è quello di dare assoluta priorità al sonno. C'è questo modo di dire in genetica per cui i geni caricano la pistola ma è l'ambiente a far fuoco. Magari si è predisposti geneticamente, ma si può sempre fare qualcosa per ridurre il rischio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA