Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unaattraversa la strada e viene investita da un'automobile. Il guidatore teme di averla investita, ma non riesce a trovarla da nessuna parte. Tornato a casa chiama il soccorso animali e racconta l'accaduto. Ma quando arriva l'agente,La vicenda si è svolta a Letchworth Garden City, in Inghilterra. Come riporta The Indipendent , Amy Reiter, l'agente di raccolta animali della RSPCA, fa una scoperta incredibile. La volpe era rimastaed era rimasta viva per 12 ore.«La volpe era comprensibilmente molto spaventata - spiega Reiter -a causa della posizione e della paura dell'animale. Ho dovuto usare una pinza, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. È incredibile di come fosse anche in buone condizioni».Dopo il salvataggio, Reiter ha riportato l'animale nel suo habitat e la piccola volpe è tornata