La seconda vita di Irineu, l'anziano randagio pieno di zecche che ha incontrato il cuore buono di una veterinaria in vacanza

Ci sono incontri che possono cambiare la vita e Irineu ne è la testimonainza vivente. Era il 31 gennaio quando, anziano e randagio, vagava solo e assetato, sotto il sole cocente, a Nova Tramandaí, in Brasile. Su quella spiaggia Irineu ha incontrato Marília Machado, veterinaria in vacanza con l'amica, e tutto è cambiato. Ora è un altro cane, pulito, ringiovanito, amato. Perché una professionista non va mai in vacanza e, come ha detto la stessa Marília, «in fondo, non sono io a salvare gli animali ma sono loro che salvano me ogni giorno».

La veterinaria ha stravolte le sue vacanze per prestare soccorso al malandato randagio. Irineu aveva le zecche, problemi alla pelle, una grave infezione e l'ehrlichiosi. Fortunatamente ha risposto bene alle cure e oggi, a tre mesi di distanza, è un cane più forte. Vive con Marília ma presto, quando si sarà rimesso del tutto, sarà pronto per essere adottato da una nuova famiglia che possa amarlo.

Video TikTok @mah.machadovet

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 20:48

