Mailo ruba la dentiera incustodita della nonna: il suo sorriso di porcellana è esilarante

L'occasione fa l'uomo ladro, si dice. E anche il cane. Quando ha visto la dentiera della nonna della sua proprietaria Lola incustodita. Mailo non ha saputo resistere e via, come una scheggia se l'è portata via e l'ha indossata, sfoderando un sorriso smagliante. Solo 32 denti, al posto dei 42 della dentiera canina, ma le risate sono state assicurate.

A Lola sono scese le lacrime dal ridere. E anche alla nonna, assicura la nipote, quando le ha mostrato il video del suo meticcio che passeggiava soddisfatto con i suoi denti per la casa. La dentiera è piaciuta così tanto a Mailo, ma anche a Lola, che la scena si è ripetuta più di una volta a distanza di qualche mese. E, neanche a dirlo, è diventata virale. Regalando grandi sorrisi a tutti.

