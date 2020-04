Uccide e macella pecora nel cortile di casa, i vicini sotto choc chiamano la polizia

Scene di "ordinaria follia" nel cortile di casa.E' successo nel quartiere Mirafiori di Torino . Uno spettacolo che ha innescato le reazioni dei vicini che hanno chiamato subito la polizia. Protagonista un uomo albanese, di 49 anni, che è stato denunciato per il reato di macellazione abusiva e per averIntervenuti su segnalazione di alcuni vicini, gli agenti hanno trovato l'uomo con gli abiti ancora macchiati di sangue, la carcassa di una pecora sul suo balcone di casa e altre parti dell'animale in un sacco nel bidone della spazzatura.La carcassa dell'animale è stata rimossa da un'azienda specializzata a spese del denunciato.