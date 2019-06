Locauto, ecco Bau the way: l'idea per chi vuole partire in vacanza con il cane

Vietato lasciare i cani chiusi sui balconi, il Comune approva le multe fino a 500 euro​

Martedì 11 Giugno 2019, 11:47

Con l'arrivo dell'estate, tornano le vacanze e, come purtroppo accade, tempo di abbandono degli animali. Diventato a tutti gli effetti un reato previsto dal nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, stando agli ultimi dati sul randagismo forniti dalla Lav (Lega anti-vivisezione), nei mesi di giugno, luglio e agosto si registra ogni anno in Italia il massimo picco di abbandoni di cani: si stima ammontino a circa 60.000 nei tre mesi estivi (su un totale annuo di circa 150.000 casi)."In Locauto siamo da sempre attenti alle dinamiche sociali" dice Raffaella Tavazza, Vice President di "con la campagna "BAU THE WAY" che strizza l'occhio al termine inglese "by the way" , vogliamo sensibilizzare tutti i nostri clienti, anche quelli che pensano di lasciare a casa il proprio cane durante il periodo estivo in qualche pensione per animali, dimostrando che si può comunque viaggiare in compagnia del proprio cane: basta volerlo".Perdiventa dunque di primaria importanza agevolare il trasporto dei propri cani durante l'esperienza del noleggio.Con "" i clientipossono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è già compresa nel servizio unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio cane in totale sicurezza nel pieno rispetto della normativa vigente. Il kit comprende un telo agganciabile ai sedili posteriori e una cintura di sicurezza, il tutto raccolto in una sacca, e rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio.La campagna di comunicazione dell'iniziativa vede alcuni dipendenti diprotagonisti in prima persona nella sensibilizzazione verso la cura del proprio cane, posando accanto ai loro inseparabili amici per dimostrare l'importanza di questa iniziativa."I grandi progetti meritano di essere sostenuti in prima persona" ha proseguito Raffaella Tavazza, "ed è per questo che insieme alla Presidenza, agli amministratori ed al management aziendale abbiamo voluto mostrare il lato umano dei professionisti posando insieme ai nostri cani".