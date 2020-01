Questo pesce da acquario vale una fortuna: ecco quanto costa un solo esemplare

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 13:19

Ha dimensioni ridotte ma un valore notevole: il(Cyprinus carpio koi) è una specie di carpa di origini giapponesi ed è uno degli animali più di lusso al mondo. Già, perché l'di questo pesce da acquario è statouna cifra pari a circaLeggi anche >Le origini delrisalgono alla fine del XVII secolo, quando la specie fu scoperta ine si iniziò ad allevarla. La bellezza di questo pesce è innegabile, ma a renderlo così prezioso è soprattutto il ridotto numero di esemplari presenti al mondo. Come spiega il portale The World News , in tutto il mondo, negli ultimi anni, si sono moltiplicate le aziende che si occupano dell'allevamento di questo pesce molto particolare. Il prezzo di ciascun esemplare può variare notevolmente a seconda delle dimensioni, del colore e perfino del pedigree.Inilè un vero e proprio simbolo e la moda sta iniziando a spopolare in tutto il mondo: nel paese del Sol Levante, infatti, ogni anno viene organizzata una fiera interamente dedicata a questo pesce ed è proprio nell'ultima edizione che una donna è arrivata a pagare. Intanto, parallelamente alla moda si sta sviluppando un vero e proprio business: una femmina di pesce koi può deporre fino a cinquemila uova all'anno, anche se poi sono pochi gli esemplari che possono essere venduti a prezzi elevati in base alle singole caratteristiche dell'animale.