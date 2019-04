Il rarissimo gatto dorato fotografato nella foresta: pesa 14 chili

Individuata per la prima volta inla presenza del, grazie a delleinstallate nell'ambito di una ricerca coordinata daldi. La ricerca è stata condotta per approfondire lo stato della biodiversità di una specifica, situata nell'angolo nord-occidentale della, vicino al confine con l'Il) ha una distribuzione ristretta alle foreste dell'Africa tropicale e fino ad ora non era stato rilevato in quella parte del continente. Felino raro e minacciato dalla caccia e dalla distruzione dell'habitat e considerato il meno conosciuto in Africa, è stato individuato grazie all'installazione, nell'autunno 2018, di 65da parte del team di ricercatori coordinati da, collaboratore dele ricercatore dell'Università di Firenze.Diversi esemplari sono stati così fotografati in più aree. Questo risultato - osserva il Muse - aggiunge un tassello importante alle conoscenze della fauna tropicale e rappresenta un motivo critico per allertare il governo della Tanzania sull'unicità della foresta studiata e sull'importanza della sua protezione. Ilè un felino di medie dimensioni, con i maschi che raggiungono i 14 kg di peso e il metro e 30 di lunghezza, coda inclusa. La caccia e la distruzione dell'habitat l'hanno estinto da molte aree e, dove rimane, è estremamente elusivo, tanto da meritarsi la fama di felino più sconosciuto dell'Africa.