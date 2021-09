Il mistero del paese dove scompaiono i gatti: «Almeno 50 animali spariti in estate e mai più trovati»

Almeno 50 gatti scomparsi nel nulla nel giro di un'estate, tutti nella stessa zona, la piccola frazione di Santa Maria al Piano, nel comune di Lesignano Bagni (Parma). Un vero e proprio giallo, quello che ha contraddistinto questo piccolo paesino e che ha riguardato decine di felini domestici, senza alcun pedigree.

La segnalazione arriva da una veterinaria della zona, la dottoresa Luana Giusti, ed è riportata anche dalla Gazzetta di Parma. Dalla fine di maggio, la veterinaria ha raccolto le segnalazioni di una cinquantina di residenti che non hanno più ritrovato i loro gatti, né vivi né morti. «A scomparire sono tutti gatti di proprietà, abituati a stare in casa e fare qualche incursione nel giardino prima di rientrare» - spiega la dottoressa Luana Giusti - «Capita quasi sempre di sera, a volte ne spariscono anche due o tre nelle stesse ore. Ma nessuno è mai riuscito a vedere nulla di strano».

Qualche anno fa, sempre in zona, era stata individuata una persona dai carabinieri che rubava i gatti per gli allenamenti dei cani da combattimento. Ma la pista non sembra poter essere ricondotta alle sparizioni di questa estate. Sulla vicenda ora indagano anche carabinieri, forestale e la polizia locale.

