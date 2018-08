I resti di una creatura "aliena" approdano a riva. Choc nelle Filippine, poi il mistero viene risolto

«Non sappiamo nemmeno se si tratti di una specie animale o vegetale». Sembra destinato a rimanere tale ildi una strana, dotata di centinaia di strani tentacoli, scoperta da un bagnante in una spiaggia di Kien Gang, in, questo il nome della guida turistica che ha fatto l'incredibile scoperta, prima ha catturato la misteriosa creatura e, dopo averla filmata, ha deciso di rimetterla in mare, a pochi metri dal luogo del ritrovamento. Difficile dire cosa sia: c'è chi azzarda che possa essere un corallo, un'alga dotata di protozoi, una particolare stella marina o uno strano polpo. Una cosa è certa: questo misterioso essere non è mai stato catalogato da zoologi o botanici.«L'ho visto che si muoveva sulla sabbia ma non riusciva a tornare in mare» - ha spiegato Nam Du - «Nessuno ha saputo dire con certezza cosa sia, ma a contatto con l'acqua muove i suoi rami e i suoi. Alla fine l'ho rimesso nell'oceano. Chissà, forse un giorno tornerà e sarà dieci volte più grande».Intanto, col passare delle ore, sul web si rincorrono diverse ipotesi, compresa quella che possa trattarsi di una creatura aliena. Nella stessa zona, negli ultimi tempi, si erano registrati degli avvistamenti simili.