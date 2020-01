La capra nasce col volto 'umano' per una malformazione e viene venerata come una divinità

Giovedì 23 Gennaio 2020, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una, con un, è nata pochi giorni fa in una fattoria dove è già iniziato un vero e proprio pellegrinaggio. Molti, infatti, sono accorsi a vedere l'animale, che ora vieneÈ quanto accaduto in come riporta il Mirror , laè nata la scorsa settimana in un piccolo villaggio del Rajasthan, nell'India nord-occidentale. Un video realizzato dal suo proprietario, Mukeshij Prajapap, ha subito fatto il giro del mondo: le immagini, in effetti, sono impressionanti e hanno sorpreso, in primis, i vicini dell'uomo.Secondo l'allevatore e proprietario, ladi cui soffrirebbe la capra sarebbe una ciclopia o una oloprosencefalia: si tratta di due patologie rarissime, che possono colpire anche l'uomo, e che non danno una lunga speranza di vita. Nel frattempo, però, in molti si sono messi in marcia per un vero e proprio. In India, infatti, non è affatto raro che animali affetti da malformazioni congenite vengano venerati come divinità.