Il cane veglia il padrone investito e ucciso da un'ambulanza mentre lo portava a fare la passeggiata: la foto dell'amore incondizionato

Fedele al suo padrone fino all'ultimo, mentre veglia il suo corpo coperto a malapena da un telo verde. Il protagonista della commovente foto che sta facendo il giro dei social è Trovi, un meticcio miracolosamente sopravvissuto all'incidente in cui ha perso la vita il 75enne Adriano Canzian. Il geometra in pensione è stato travolto e ucciso giovedì sera da un'ambulanza che stava percorrendo via XXIV Maggio a Conegliano (Treviso), proprio mentre era uscito per portare a passeggio i suo cani, Trovi e la cagnolina Spritz, morta anche lei nello schianto.

Il cane che veglia il padrone

Trovi è l'unico sopravvissuto all'incidente, e la foto scattata giovedì sera sul posto della tragedia ha fatto rapidamente il giro dei social. Il meticcio bianco e nero viveva con Adriano da quando, anni fa, lo aveva recuperato in cattive condizioni dopo un incidente in Romania. Secondo quanto ricostruito da La tribuna di Treviso, lo aveva curato e adottato, portato nella casa in cui insieme a lui e Spritz c'era anche un altro cane.

L'incidente

Giovedì sera Andriano Canzian era uscito per prtare a passeggio i suoi cani, come faceva ogni sera, quando è stato travolto da un'ambulanza che sfrecciava a tutta velocità con a bordo un paziente da portare in Rianimazione.

