La pecora Dolly resta intrappolata per 25 giorni in un pozzo, il cane Cesare la trova e la salva: «Ecco come è sopravvissuta»

Sembra arrivare direttamente da una fiaba la storia della pecora Dolly salvata dal cane Cesare, ma è realtà. Una realtà che ha dell'incredibile. Sopravvissuto per 25 giorni in un pozzo in cemento (profondo due metri e con i lati di appena 60 centimetri), il povero animale è stato ritrovato dal bracco ungherese di 5 anni che abbaiando ha avvertito della sua presenza il padrone Adrian.

A raccontare questa storia a lieto fine è Il Gazzettino. «Ancora qualche ora e sarebbe morta - hanno detto i veterinari del Servizio di sanità animale dell’Ulss 3 Serenissima di Dolo che hanno preso in cura Dolly -. È comunque impossibile che la pecora abbia potuto sopravvivere senza bere e mangiare per così tanto tempo».

L’episodio è andato in scena nella zona artigianale nord di Tombelle di Vigonovo (il comune della città metropolitana di Venezia), all’interno di un’area verde ubicata tra le fabbriche.