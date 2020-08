Addio a Kreole, cane eroe di Amatrice: è scomparsa quattro anni dopo il terremoto

Quattro anni dopo il terremoto nel centro Italia, è morto uno dei cani eroi di Amatrice, che aiutarono i soccorritori a recuperare i sopravvissuti dalle macerie: è infatti scomparso oggi Kreole, bovaro del bernese presente e protagonista con i vigili del fuoco in tutte le grandi emergenze italiane degli ultimi anni, dal Ponte Morandi, ad Ischia e Amatrice oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale umbro.



Da otto anni era in servizio al nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Perugia, al fianco del conduttore Massimo Mancinelli. È deceduta dopo due mesi di malattia, colpita da un male incurabile, rende noto il comando provinciale dei vigili del capoluogo umbro. Kreole era «bravissima e dotata di grande simpatia», ricordano i vigili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 21:53

