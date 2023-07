Ristorante Sadler, la stella Michelin in una nuova raffinata location

Contemporaneo, elegante, raffinato. La nuova location dello storico ristorante dello chef pluripremiato che ha segnato la storia della gastronomia milanese, Claudio Sadler, è pensata a dare attualizzazione al concetto di cucina. Linee essenziali accompagnano gli ambienti che si districano tra la cantina che accoglie chi entra nelle sale dell’hotel Casa Baglioni in zona Brera e i tavoli.

Una stella Michelin, il menu è concepito in modo attento alla stagionalità delle materie prime, per una pur sempre “modernità in evoluzione”, come ama definirla lo chef. Insieme all’executive Park Kisung, i titoli richiamano i piatti iconici e altri più nuovi. La padellata di crostacei e il piccione arrosto alla brace farcito di foie gras, insalata di astice, frutto della passione, caviale nero di cous cous, veli di seppia con tartare di cavolfiore all’agro e caviale, salame di foie gras d’oca con uvetta e noci, pan brioche e mostarda di ravanelli e zucca e l’insalata di spaghetti freddi con maionese d’ostrica e caviale, crudo di pesce Italian sashimi con nove tipologie di pesce.

La formula brunch è un concept tra un ottimo rapporto qualità prezzo e una convivialità legata a momenti più veloci, un break che non trascura inventiva ed eccellenza. Il terrazzo offre aperitivi in un grazioso dehors esterno.

RISTORANTE SADLER. Milano, via dell’Annunciata 14; tel. 02/5810445; aperto da lunedì a sabato a cena (domenica anche pranzo); costo medio 100 euro (lunch 40).

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA