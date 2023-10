Riso Carnaroli del discount ritirato dal mercato: contaminato dal cadmio, l'allarme del Ministero della Salute

di Redazione web

Presenza di cadmio in un lotto di riso Carnaroli, a marchio Carosio, ritirato dagli scaffali della Lidl. Il Ministero della Salute ha segnalato il possibile rischio chimico in alcune confezioni da 1 kg, con data di scadenza febbraio 2025 e codice a barre 20505318, in cui sono state rilevate tracce di cadmio oltre i limiti consentiti.

Riconsegnare al supermercato

Il riso Carnaroli ritirato è stato prodotto dall’azienda Curti srl, nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il ministero ha esortato i consumatori a non mangiare il riso che rientra in quel lotto ed a riportarlo al punto vendita per essere rimborsati.

Cadmio cancerogeno

Il cadmio, specie nelle zone industriali, si diffonde facilmente attraverso il vento e può depositarsi su acque e terreni anche molto distanti dal sito di emissione.

