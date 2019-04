Napoli, ecco la pastiera più grande del mondo di 360 chili

360 chili di pastiera sono stati realizzati al Gambrinus, lo storico bar di piazza Trieste e Trento a Napoli. Mai al mondo è stata realizzata una pastiera così grande. Le quantità possono far intendere a cosa ha portato la sfida dei pasticcieri: 60 chili di ricotta 60 di zucchero, 60 di grano, 600 uova (per un peso complessivo di 36 chili), 25 litri di latte, 25 chili di cubetti di arancio e 40 chili di pasta frolla. quattro le ore di cottura per una pastiera dal diametro di 2,10 metri. Sabato 13 aprile potrà essere gustata gratuitamente dalle 12 in poi.



Sulla vicenda interviene il Consigliere Francesco Borrelli: «È un’iniziativa per promuovere la tradizione culinaria partenopea, - dichiara Borrelli - motivo per il quale verrà distribuita gratuitamente. Combattiamo in questo modo ogni forma di globalizzazione e di omologazione che stanno via via impoverendo l’Italia della sua straordinaria ricchezza fatta di tipicità, tradizioni e cultura enogastronomica». Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA