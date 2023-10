Merendine, quali sono le più apprezzate dagli italiani? Ecco cosa influisce nella scelta: lo studio

di Redazione web

Che siano bambini, adulti o anziani, gli italiani si dimostrano dei grandi golosoni e non rinunciano, nonostante l'aumento del caro vita, alle merendine. Ma qual è il criterio di scelta che pesa di più sull'ago della bilancia? Il segreto è il food design: per 7 italiani su 10 le decorazioni in superfiche sono l'elemento più attraente. A dirlo è uno studio Unione Italiana Food - AstraRicerche sul valore che attribuiscono al lato estetico delle merendine, in occasione dei 70 anni dei prodotti da forno dolce monodose.

Anche l'occhio vuole la sua parte

A conquistare gli italiani è poi la forma, che sia arrotondata, a trancio rettangolare, intrecciata o a mezzaluna è un elemento estetico apprezzato dal 29%, segiono il colore (26%) e la dimensione (25%). Prodotti che rimandano, in miniatura, alle forme dei dolci fatti in casa o di ricorrenza.

Al di là del gusto

Mangiare una merendina, quindi, non è solo una questione di gusto, ma è un'eperienza di consumo che coinvolge, secondo gli italiani intervistati, anche l'olfatto (48%) e la vista (45%) e il tatto (7%).

«È la conferma che non si mangia solo attraverso il gusto ma anche gli altri sensi hanno una loro importanza ed in particolare la vista - spiega la psicologa Paola Medde - basti pensare che nel nostro cervello il 50% delle cellule sono direttamente o indirettamente coinvolte nella visione.

Per questa ragione, il lato estetico di una merendina, a partire dalla forma, ha una sua rilevanza nella percezione dei sapori e nell'esperienza gustativa. E questo vale non solo per le merendine, gli alimenti arrotondati vengono associati a un'esperienza piacevole, di coccola e di morbidezza, mentre quelli spigolosi esperienze energizzanti, di forza e dinamismo».

