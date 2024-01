Dieta dello yogurt, giù di 10 chili in due settimane. Lo studio: «Le donne perdono l'81% di grasso della pancia»

di Redazione web

La dieta dello yogurt sta attirando l'attenzione di diverse persone. Chi sfrutta questo piano alimentare riesce a dimagrire in fretta, anche fino a 10 chili in due settimane. Ma come funziona? Studi scientifici hanno dimostrato che un pasto ricco di proteine ​​ti rende più attivo e brucia calorie più velocemente. Inoltre, gli amanti dello yogurt si sentono sazi più velocemente e più a lungo.

La dieta dello yogurt: i benefici

Lo yogurt è particolarmente povero di grassi, ma ricco di preziose proteine. Inoltre, si dice che il calcio contenuto nello yogurt abbia anche un effetto positivo sulla combustione dei grassi. Ciò impedisce al corpo di produrre troppa insulina, l’ormone che fa ingrassare. L'effetto non è insignificante: secondo uno studio, le donne che includono lo yogurt nella loro dieta perdono fino all'81% in più di grasso della pancia.

Come funziona la dieta

Il menu di questa dieta combina yogurt con cibi a basso contenuto di carboidrati in ogni pasto. Per la colazione, ad esempio, è adatto lo yogurt naturale con muesli ipocalorico e povero di zuccheri o mele a fette. Se segui una dieta vegana puoi utilizzare anche lo yogurt di soia.

A pranzo, ad esempio, c'è un'insalata di pasta con pesce, che potete servire con maionese a base di yogurt, oppure una deliziosa insalata di cetrioli con salsa allo yogurt. Uno yogurt magro, un frullato o un cibo crudo con una salsa allo yogurt a metà giornata ti saziano e colmano il tempo fino alla cena.

A cena puoi mangiare delle verdure al forno con cous cous e salsa di yogurt all'aglio.

Esempio di pasti

Ecco un esempio di pasti proposti dal sito "mypersonaltrainer."

Giorno 1

Appena svegli: un bicchiere di acqua tiepida

Colazione: tè senza zucchero, 300g di yogurt magro

Pranzo: brodo vegetale, 300g di yogurt magro

Metà pomeriggio: 300g di yogurt magro, tè senza zucchero, 1 frutto

Cena: minestrone di verdura, 300g di yogurt magro

Prima di coricarsi: camomilla senza zucchero, 3 prugne secche

Giorno 2

Appena svegli: un bicchiere di acqua naturale

Colazione: tè amaro, 300g di yogurt magro con 2 cucchiai di cereali

Pranzo: brodo vegetale, 300g di yogurt magro, 1 frutto

Metà pomeriggio: 300g di yogurt magro, tè senza zucchero, 1 frutto

Cena: 200g di pesce al cartoccio, insalata verde con 1 cucchiaio di olio di oliva, spremuta senza zucchero, 1 panino integrale

Prima di coricarsi: camomilla senza zucchero, 3 prugne secche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA