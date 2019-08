Debora Massari e il dolce per l'Amazzonia: «Bisogna contribuire alla salvaguardia del pianeta»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 17:14

L’Amazzonia in fiamme. E anche, figlia del pasticcere più famoso d’Italia, cerca di far sentire la sua voce.. Con una creazione di pasticceria che sta girando per il web e non in vendita dove il contrasto di colori rende perfettamente l’idea dell’impatto ambientale e umano della catastrofe che si sta svolgendo in questi giorni nella foresta pluviale più grande del mondo.«Nella convinzione che ciascuno di noi - scrive Debora sui canali social,, una laurea in Scienze e tecnologie alimentari, e da 20 a fianco del padre nella codifica e nella standardizzazione dei prodotti del brand Iginio Massari, e con lui spesso in tv - nell’alveo stretto della propria competenza professionale e umana sensibilità, debba contribuire alla salvaguardia del pianeta, favorendo le doverose attenzioni, affinché non si dimentichi cosa siamo e dove cresciamo, ho così inteso esprimermi. Il mio dolce (mousse al pistacchio, mousse al cioccolato,, bacio di dama meringato alla vaniglia e al ciccolato, bagna all’arancia e al ciccolato) non in vendita, è la personale espressione del timore, del dato di realtà che si sublima in creazione opinabile: tuttavia, è solo un invito all’impegno e alla presa di consapevolezza più diffusa».