Canapè, a Milano dai drink alla boutique

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

È un format inedito, in Italia e in Europa., a Milano, è il primo bistrot, cocktail bar e boutique dedicato alla canapa sativa light (ovvero, senza THC). Che è protagonista della cucina fusion dello chef Alberto Dematteis, dei 19 cocktail molecolari di Andrea Castellari (il best seller è Canapè, con vodka Ketel One infusa alla cannabis, miele, lime, tè matcha e ginger beer) e dello showroom con prodotti beauty e gastronomici e infiorescenze.Raccolto (36 posti + 9 sgabelli) e dal design raffinato, con pavimento in resina cementizia e polvere di bronzo, poltrone e sedie della Caligaris e una parete di verde stabilizzato, è dominato dal bancone con boiserie in legno. Nel menù, suggerimenti di food pairing con i drink. Ottima la birra artigianale aromatizzata alla cannabis Rosè. (N.Cav.)