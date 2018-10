Eleganza e raffinatezza, ma il cibo non vola. Quello che vola è spesso solo il prezzo. Alla Maison Borella Bugandè, situato in uno dei posti più caratteristici di Milano, si mangia non come si dovrebbe. Siamo a ridosso del Naviglio, dove una tempo lavoravano le lavandaie (da qui il nome del locale), tra soffitti a cassettoni novecenteschi e lampade retrò. Il polpo croccante, i ravioli di pesce, il flan di broccoli o l’ossobuco con risotto non sono curati come dovrebbero e come il luogo pretenderebbe. La cucina non è all’altezza e i tempi di attesa tra una portata e l’altra, lunghi. E anche il personale che potrebbe magari sopperire a queste defaillances non sempre è così preparato.



Maison Borella Bugandè, Alzaia Naviglio Grande, 8 - Milano - Tel. 028940 0407

