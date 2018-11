Da Ceresio 7 cucina e cocktail di apparenza ma senza contenuto

Uno dei tetti più belli di Milano con vista dal bordo di due piscine. I cocktail sono cari e frettolosi e la cucina - altrettanto esosa - vorrebbe elevarsi all’Olimpo. Qui, il palazzo storico dell’Enel dove ha sede Dsquared2, c’è sia il bar che il ristorante Ceresio 7. È frequentato da vip e uomini di affari. Il lusso dei piatti si paga ma è esteriorità prima che contenuto. Il carpaccio di ricciola, sedano e bottarga così come la battuta di sorana al tartufo bianco o le seppie con porcini, sembrano quelli di un qualsiasi ristorante medio della città. Solo che lì i prezzi sono più bassi e pietanze e drink non portano la firma di chef e barman.



Ceresio 7 Pools e Restaurant, via Ceresio, 7 - Milano - Tel. 0231039221

