Roma: Carter Obilo, il ristorante che stupisce e innova. Con fantasia

Metti un ristorante. Nel cuore del rione Prati. Con uno spazio esterno completamente rinnovato, uno chef innovativo e creativo e un ambiente accogliente e molto cool. Il risultato è Carter Oblio, un ristorante di nuova concezione in cui sapori e sperimentazioni trovano la loro massima ispirazione. Il tutto con prezzi abbordabili e professionalità nel servizio. Oltre ad un interno elegante, il punto forte di Carter Oblio è iil nuovissimo dehor in legno massello realizzato con gusto e capace di offrire la massima comodità per sedute e spazi

Dagli antipasti ai dolci, passando per la carta dei vini l'elemento chiave è uno in particolare: l'originalità. Un percorso frizzante che spazia dal bitter calamari (un piatto davvero imperdibile dove due calamari vengono riempiti con la cicoria e adagiati su una riduzione di Campari, Il tutto legato da scorze di arancia e radicchio). Un antipasto davvero insolito che si accosta perfettamente accanto a una selezione di salumi fatti in casa dalla cucina e il "Crudo, Stracotto e Bruciato " (tre consistenze di carni e tre diversi tipi di cottura: dalla tartare alla griglia).

Per i primi lo chef Ciro Alberto Cucciniello ha studiato un menu tutto suo: chi cerca i soliti piatti rimarrà deluso. Impssibile rimare delusi, invece, dai ravioli che rircordano tanto la bruschetta della nonna: ripieno di stracchino e salsiccia e spuma di stracchino legata a granelle di pane croccante per ricreare appunto l'effetto bruschetta. Eccezionali anche gli Spaghettoni alla Chitarra, Cime di Rapa, Crudo di Pesce Bianco alla 15 Colatura di Alici, Seguono le mezze Candele al Ragù di Cervo all’Aglianico, le Eliche alla Genovese d’Agnello e Cacio Cavallo Podolico e Mezzi Paccheri, Aglio Nero, Scorzonera e Tartufo Nero.

Un vero e proprio trionfo lo hanno i secondi. Irragiungibile la Ricciola in Crosta di Nocciole e Vichyssoise di Levistico, seguita dii pochissimo dal Filetto di Manzo alla Cenere, Patate affumicate, Radicchio, 18 Malto e Birra. A chiuddere il Ribs di Cervo alle Bacche di Alloro, Mirto e Scarola Dolce.

Carter Oblio - Via Giuseppe Gioachino Belli, 21, 00193 Roma Tel. 391 464 9097. Chiuso il lunedì. Costo medio 20-40 euro

