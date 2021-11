X Factor, Erio canta Limit To Your Love (James Blake)

La sua intensità l’aveva già mostrata in diverse occasioni. E ieri, nel corso del secondo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), lo ha rifatto: cantando “Limit To Your Love” di James Blake, Erio ha riportato giudici e pubblico in un’altra dimensione, nel suo mondo. Una scelta vincente, che ha raccolto il plauso del suo giudice Manuel Agnelli, dei suoi colleghi al tavolo e del pubblico: per Erio il percorso a #XF2021 continua. Immagini concesse da Sky X Factor è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 12:42

