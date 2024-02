Veronica Lario: «Ero la velina ingrata...»

Ospite nella terza puntata di “A cena da Maria Latella”: Veronica Lario ha preso parte al dinner talk di Sky TG24 in onda domani, venerdì 1° marzo alle 21.00 sul canale all news. Al termine conversazione con gli ospiti al tavolo, Emanuela Girardi, esperta di I.A, Spartaco Albertarelli, game designer e l’attore Edoardo Ferrario incentrata sul tema dell’intelligenza artificiale e nella quale la Lario ha parlato della sua nuova attività imprenditoriale, la piccola start up in cui ha di recente investito, l’ex signora Berlusconi si è concessa in un’intervista singola a Maria Latella in cui si è parlato di rapporti famigliari e dei lunghi anni successivi al divorzio, in cui ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica. Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 14:53

