Esplosioni vicino alla tomba di Soleimani, più di cento morti a Teheran

Bilancio drammatico a Teheran dopo le due esplosioni che sono avvenute nei pressi della tomba di Qassem Soleimani. Gli ordigni sono esplosi proprio mentre migliaia di persone si erano recate alla tomba del generale per il quarto anniversario dalla sua morte. Per adesso, stando ai media iraniani, il numero delle vittime è superiore cento, mentre sarebbe in crescita quello dei feriti.

Fonte video X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 15:51

