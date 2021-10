The Eyes of Tammy Faye, Jessica Chastain da Oscar: "Avrei voluto poter abbracciare Tammy"

The Eyes of Tammy Faye diretto da Michael Showalter è stato il film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2021. Protagonisti di questa storia vera, Andrew Garfield e Jessica Chastain, che regala un'interpretazione potente e intensa. Una Chastain da Oscar secondo noi, che per la prima volta si cimenta anche nel canto. "Tammy Faye è scomparsa nel 2007, ma se avessi potuto incontrarla le avrei detto che tutti l'amavano incondizionatamente; era una cosa che lei si chiedeva. E poi l'avrei stretta tra le mie braccia" ha detto l'attrice sul red carpet. Le sue doti canore sono eccezionali, ha mai pensato di far un musical? "non ci crederai - dice l'attrice ai nostri microfoni - ma ne sto preparando uno con Michael Shannon". Crediti foto@Fondazione cinema per Roma Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 09:44

