Quelle brave ragazze, il concerto rock: «Conosci Fedez? I Maneskin? Achille Lauro?»

Appena arrivate a Madrid, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti affrontano la prima missione del viaggio di “Quelle Brave Ragazze” (ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW): devono salire sul palco dov’è in corso un concerto rock e fare un selfie con i componenti della band. Sandra si scatena sotto al palco, Mara non sembra apprezzare né il gruppo né la musica, Orietta invece fa le presentazioni ufficiali… grazie anche a Fedez, ai Måneskin e ad Achille Lauro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 13:58

