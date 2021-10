Ron - Un amico fuori programma, Lillo: «La tecnologia è un dono, il rapporto umano lo è di più»

Dal 21 Ottobre preparatevi ad essere conquistati dal robottino più simpatico e sgangherato di sempre: Ron, un amico fuori programma. La nuova avventura d'animazione, targata 20th Century Studios e Locksmith Animation e distribuita da The Walt Disney Company Italia, vede alla regia Sarah Smith, J. P. Vine, Octavio E. Rodriguez. Tra le voci italiane del film, abbiamo incontrato Lillo, che anima il fantastico robot di cui è impossibile non innamorarsi. "È un film molto divertente e commovente, che parla di amicizia e di imperfezione. E poi c'è il senso dell'amicizia: oggi i giovani si legano molto al virtuale. Il film ci ricorda che quando c'è un malfunzionamento tecnico, come nel caso di Ron, e esce tutto diventa più umano è lì che si scopre la vera amicizia" Crediti foto@Ufficio Stampa Walt Disney Italia Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:--L’Arminuta, Giuseppe Bonito: “È il racconto di un mondo, che conosco.”

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA