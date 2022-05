(Adnkronos) - A Roma invasione di cinghiali tra via Azzarita e via Mastrigli, in zona Cassia, e cittadini 'assediati' in casa o in auto. Nella zona, come documenta il video in possesso dell'Adnkronos, sfilano una trentina di animali tra adulti e cuccioli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 18:37

