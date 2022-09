Renzi sfida Berlusconi: «Forza Italia arriverà dietro al terzo polo»

(Agenzia Vista) Firenze, 01 settembre 2022 "Dall'altra parte c'è una delle peggiori destre europee. Lo dicono a chi ha votato in passato per Forza Italia, che arriverà a questo giro molto dietro al terzo polo Azione e Italia Viva. Voterà terzo polo chi si vergogna di votare Letta e anche pezzi di Forza Italia che si vergognano di votare per Meloni", le parole di Matteo Renzi nel corso di un comizio a Firenze. / Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA