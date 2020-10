(LaPresse) Le misure restrittive dalla Regione Lombardia che vietano gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino sono iniziate ieri sera. Il Capitano Matteo Martellucci, Comandante della Compagnia Carabinieri Milano Duomo impegnati nei controlli, ha spiegato come per il momento non si siano riscontrate irregolarità

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 10:05

