Maria De Filippi alla camera ardente di Costanzo con il figlio: l'abbraccio di Fiorello e le carezze a Gabriele

Maria De Filippi è arrivata in Campidoglio alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo, morto venerdì a 84 anni. La conduttrice era in compagnia del figlio Gabriele. All'entrata l'abbraccio con Fiorello, che era molto legato a Costanzo. Poi madre e figlio sono andati a sedersi accanto a feretro per qualche minuto di raccoglimento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 14:47

