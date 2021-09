Incendio Milano, gli inquilini rientrano nelle case distrutte dalle fiamme

Gli inquilini dei primi piani della Torre dei Moro sono potuti rientrare nei loro appartamenti dopo che domenica 30 agosto un incendio ha distrutto il palazzo. I terrazzi dei loro appartamenti, come quello dell'avvocato Solange Marchignoli, legale in molti processi complessi e difensore di Nina Moric, sono invasi di detriti e lamiere accartocciate, resti del rivestimento di alucobond. A loro e agli altri condomini verrà concesso di recuperare solo gli oggetti essenziali per lavorare e vivere in camere di hotel o ospiti di amici e parenti, in attesa di trovare una sistemazione. Anche di questo si è parlato nel corso della riunione straordinaria, convocata nella palestra del centro Asteria martedì pomeriggio. Per il momento le spese di chi alloggia in hotel sono coperte da un conto corrente condominiale. I problemi, però, sono tanti ei condomini hanno fatto il punto anche su come procedere e farsi anche nell'ambito dell'inchiesta in corso. Per sostenere le spese prime, poi, hanno aperto la spesa 'Aiuto subito per Antonini 32/34. (LaPresse)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 10:59

