Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, l'appello dei genitori: «Tornate»

Un appello ai figli affinché li contattino al più presto è stato fatto martedì a Vigonovo dai genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enni, ex fidanzati, dei quali non vi sono più notizie da sabato scorso. Il papà di Giulia e i genitori di Filippo si sono presentati assieme davanti ai cameramen delle tv e ai giornalisti ed hanno letto, separatamente, due brevi dichiarazioni. In entrambe si sono rivolti ai figli pregandoli di contattarli al più presto e hanno rivolto un appello a chiunque abbia notato la Fiat Punto nera guidata da Filippo a segnalare la cosa alle forze dell'ordine. «Filippo era del tutto normale in questi giorni, anche l'ultimo giorno che l'abbiamo visto sembrava stare bene» ha detto il papà, Nicola Turetta, «vogliamo bene a Filippo e vogliamo bene a Giulia, vogliamo soltanto che ritornino a casa» ha concluso la mamma del ragazzo.

«Ragazzi contattateci o tornate a casa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 07:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA