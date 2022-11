Giornata contro la violenza sulla donne, Desario (Leggo): «Nelle redazioni non c'è cinismo, ma attenzione verso colleghe donne»

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2022 «Si dice sempre che nelle redazioni ci sia cinismo, per cercare il titolo o la notizia "acchiappa like", ma non è così. Ovviamente lavoriamo per un'azienda che deve guadagnare, ma il problema della violenza sulle donne ci colpisce da vicino perché abbiamo molte colleghe donne, fotografe, giornaliste, tipografe, che spesso escono tardi dal lavoro o vanno in situazioni pericolose, e c'è molta attenzione da parte nostra, il loro problema è il nostro problema». Così Davide Desario, direttore di Leggo, alla tavola rotonda in Campidoglio sul ruolo dei media nel racconto della violenza sulle donne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA