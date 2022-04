(Adnkronos) - Otto serbatoi di petrolio in fiamme nel deposito di Belgorod, città al russa al confine con l'Ucraina, dopo il raid aereo attribuito da Mosca alle forze ucraine. Lo riferisce la Tass, che cita una fonte del ministero per le Emergenze, secondo cui al lavoro per li spegnimento degli incendi sarebbero impegnati in questi momento 170 uomini e 50 mezzi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 10:17

