Festeggiamenti anche a Roma per la vittoria dell'Argentina ai mondiali. Un centinaio dei sostenitori della squadra ha improvvisato caroselli a Piazza Venezia e canti per le vie del centro piene di turisti e romani intenti nello shopping natalizio. I cori in questo video sono stati cantati a 100 metri dal colosseo

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 20:11

