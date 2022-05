Mourinho: «A Roma è difficile preparare una finale: si pensa troppo a Tirana e poco a Torino»

Il tecnico della Roma in conferenza stampa: «Sento più difficile avere la gente concentrata sul giocare la finale. Con l’Inter prima della finale di Champions avevano lo Scudetto e la gente pensava a quella partita lì e non alla prossima. A Porto lo stesso. Qui, invece, c’è un’euforia generale che si sente e non aiuta a direzionare il focus in una partita. Io vado a morire così: la prossima partita è sempre la più importante».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 17:15

