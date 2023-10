Milano, in Darsena l'installazione in ricordo del naufragio a Lampedusa

La chiglia di una nave rovesciata, circondata da 368 crisantemi, e le braccia che escono dall'acqua a ricordare la tragedia del 3 ottobre 2013 quando, 10 anni fa, morirono nelle acque davanti Lampedusa 368 persone.

È l'installazione realizzata dal Municipio 6 di Milano in Darsena e che rimarrà nelle acque del Naviglio fino all’8 di ottobre. Si tratta - ricorda il Municipio sui social - di "un’opera artistica voluta per commemorare la morte in mare di 368 migranti e l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 18:58

