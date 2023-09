(LaPresse) Una ciclista di 55 anni è stata investita da una Toyota scura a Milano, in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì 11 settembre. La donna è in gravi condizioni: è stata portata all'ospedale Niguarda dov'è ricoverata in coma. Sul posto sono stati effettuati i rilievi dalla polizia locale. Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 21:45

