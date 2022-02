"Vostro Onore", Accorsi è un giudice disposto a tutto pur di salvare suo figlio. La videointervista

È in arrivo su Rai 1 "Vostro Onore", la serie con protagonista Stefano Accorsi. Basata sulla serie israeliana “Kvodo” e dal remake americano "Your Honor" con protagonista Bryan Cranston, "Vostro Onore" racconta la storia Vittorio Pagani (Accorsi), un giudice milanese noto per la sua integrità, in corsa per la carica di presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie, ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Quando Matteo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si scopre pronto a tutto pur di proteggere il figlio, anche a costo di una terribile discesa agli inferi. « Non volevo che il mio personaggio fosse diabolico, sicuramente è machiavellico » racconta in collegamento Accorsi. « Il motore pulsante di questa storia è salvare la vita di un figlio ». Vostro Onore è in prima serata su Rai1 dal 28 febbraio. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 06:33

