"The Power of Rome" al cinema in occasione del Natale di Roma. Edoardo Leo: «Festeggio il mio compleanno in sala».

In occasione del Natale di Roma arriva al cinema "The Power of Rome" il film diretto da Giovanni Troilo con protagonista Edoardo Leo. Chiamato a interpretare Giulio Cesare in un documentario inglese, un attore romano (Leo), insofferente al costume di scena come ai cliché dell’ennesimo film sulla Città Eterna, abbandona il set durante le prove del più celebre assassinio della storia, per avventurarsi nella Roma di oggi. Seguendo le tracce della nascita dell’Impero Romano, l’attore esplora la sua stessa città con occhi nuovi. «Da romano posso dirti che Roma è una fonte inesauribile di scoperte» racconta Leo. «È una città che non riesci ad afferrare mai, con il tempo ti costringe a studiarla ogni volta. Rileggere la storia di Roma ci aiuta a capire quella del mondo». "The Power of Rome" è al cinema per tre giorni, il 19-20-21 aprile. (a cura di Paola Schettino Nobile)

