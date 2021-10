Inghilterra, l'acqua della cascata scorre al contrario: lo strano fenomeno

Nessun trucco: l'acqua di questa cascata scorre davvero all'indietro. Le immagini sono impressionanti. È quello che è accaduto alle cascate del parco di Peak District: il fenomeno è molto più "semplice" di come appare. Il movimento dell'acqua così innaturale è dovuto infatti alle forti raffiche di vento che la spingono in senso contrario. Uno spettacolo unico nel suo genere: non capita tutti i giorni di assistere a una vera e propria "magia" della natura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA