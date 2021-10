Incendio a Roma, il momento del crollo di un pezzo del Ponte: «Ma la struttura tiene» VIDEO

Il crollo di un pezzo di Ponte dell'Industria. Da Twitter: @loreserafins

Sono crollate alcune parti esterne del Ponte di ferro, interessato dal vasto incendio che in serata è scoppiato nel quartiere Ostiense a Roma; al momento, tuttavia, la struttura dell'opera tiene. Vigili del fuoco continuano ad lavorare per spegnere le fiamme. I crolli hanno interessato le gallerie dei servizi laterali alla struttura del ponte. Ad essere danneggiate sono, in particolare, le parti delle gallerie che danno su piazzale della Radio. I vigili del fuoco sono sul ponte intenti a circoscrivere le fiamme e a raffreddare la struttura con getti di acqua.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 01:21

